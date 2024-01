“Rifiuti 2 Spa”: Assolte per non aver commesso il fatto l’avvocato Giulia Dieni e Melina Alampi

Questa mattina si è concluso il processo “Rifiuti 2 Spa”, che ha preso il via da una costola del procedimento “Rifiuti”. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduta da Alfredo Sicuro, ha recepito l’annullamento della Cassazione ed ha assolto per non aver commesso il fatto, sia l’avvocato Giulia Dieni, che la signora Carmela Alampi, detta Melina. Le due donne erano coinvolte in un procedimento contro la cosca Alampi di Trunca ed una loro società.

Giulia Dieni e Carmela Alampi erano state accusate col 41 bis di avere svolto l’attività di “postino” tra gli appartenenti alla famiglia all’interno del carcere.

Giulia Dieni è stata assistita dagli avvocati: Manlio Morcella del Foro di Roma e Salvatore Staiano del Foro di Catanzaro mentre Melina Alampi da Andrea Manna del Foro di Cosenza e da Natale Polimeni del Foro di Reggio Calabria.

