Tragico incidente sulla SP 161 nel comune di Alcara Li Fusi (Me)

Questa mattina, intorno alle 5.30, il comando VVF di Messina, ha inviato la squadra del distaccamento di S.Agata Militello per un incidente stradale sulla SP 161 nel comprensorio del comune di Alcara Li Fusi.

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco, hanno raggiunto il mezzo fuoristrada, che a seguito dell’impatto ha perso il controllo in un tornante finendo in un terrazzamento e finendo la corsa contro degli alberi. Per raggiungere il fuoristrada si è reso necessario, da parte del personale VVF l’utilizzo di scale e corde. .

I Carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant’Agata Militello, hanno effettuato i rilievi di competenza, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89966