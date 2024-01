Trump attacca Biden

A Novembre si terranno le elezioni presidenziali USA, il Paese si sta preparando per eleggere il nuovo leader che gli rappresenterà per i prossimi quattro anni. Non mancano (come a tutte le elezioni) le dispute tra i candidati, le più “acclamate” sono quelle dell’ex Presidente Donald Trump contro la sua “nemesi”, Joe Biden.

Trump ha dichiarato che “Il caos è Joe Biden non io”. Parole pronunciate durante un’intervista a Fox News in Iowa, riferendosi ad una sua dichiarazione nella quale minacciava “il caos” se non avesse ottenuto l’immunità nel caso federale contro di lui per le interferenze alle elezioni del 2020.

“Penso che i mercati crolleranno se non vinco le elezioni”, aggiunge Trump. “L’economia è in una situazione terribile, ma la Borsa sta salendo perché sono in testa a Joe Biden in tutti i sondaggi”, ha attaccato l’ex presidente (fonte: ansa.it).