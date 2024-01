Ucraina. Battilocchio (FI): posizione italiana solida e credibile

(DIRE) Roma, 11 Gen. – “Ieri, il Parlamento ha votato ampiamente a favore dell’invio di aiuti militari in Ucraina, rappresentando un segnale forte e inalterato di sostegno dell’Italia. Il ministro Crosetto ha giustamente sottolineato l’importanza del sostegno attraverso l’ottavo pacchetto di aiuti militari per rafforzare la capacità difensiva dell’Ucraina, evidenziando il rischio che le esitazioni dell’Occidente incoraggino Putin. Parallelamente, è cruciale rafforzare gli sforzi diplomatici, con l’aspettativa di un impegno più attivo da parte dell’Unione Europea.

La via diplomatica è essenziale per raggiungere una pace giusta e duratura con la consapevolezza però di quale sia il Paese aggredito e quale l’aggressore. L’Italia, guidata dal presidente Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, ha una posizione solida e credibile nei consessi internazionali e la recente decisione del Parlamento aggiunge forza al governo italiano, contribuendo a spingere con determinazione in questa direzione.

In tutti i tavoli internazionali, sosteremo con fermezza queste posizioni, consolidando ulteriormente la presenza e l’influenza dell’Italia per un contesto internazionale stabile”. Così a Tgcom24 Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia. (Com/Vid/ Dire) 13:07 11-01-24