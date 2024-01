Europee. Gualtieri: Voto cruciale, importante eredità Sassoli

(DIRE) Roma, 12 gen. – “Sassoli è stato un punto di riferimento per i democratici in Italia e in Europa. E la sua eredità è importante verso un voto che sarà cruciale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel saluto alla commemorazione oggi in Campidoglio di David Sassoli. “È importante ricordare le sue idee perche furono determinanti in Ue, per un’agenda più ambiziosa attenta a istanze sociali e al green new deal. Tenere viva la sua agenda sarà la sfida dei progressisti”, aggiunge. (Anb/ Dire) 12:02 12-01-24