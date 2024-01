Gaza, ostaggi israeliani riceveranno farmaci

Nei giorni a venire, i prigionieri israeliani trattenuti a Gaza da oltre tre mesi, avranno accesso ai farmaci di cui necessitano, secondo quanto dichiarato dall’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. Questo progresso, a lungo richiesto da Israele, è stato reso possibile grazie a un’intensa tra il capo del Mossad David Barnea e il Qatar.

In parallelo, è previsto l’arrivo di ulteriori aiuti umanitari a Gaza, come specificati dall’ufficio di Netanyahu. Questa notizia è stata annunciata dopo l’inizio del riposo sabbatico in Israele, suggerendo ai media che dietro le quinte potrebbe essere avvenuto uno sviluppo improvviso. (Fonte ANSA)