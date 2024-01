Genova. Nasconde stupefacente negli slip. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, ieri pomeriggio, un 21enne pluripregiudicato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti delle volanti dell’U.P.G., transitando in via Prà, hanno notato il giovane che, alla vista dell’auto di servizio, ha cercato di nascondersi. Immediatamente fermato, ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso tanto da indurre gli agenti, che nel frattempo lo avevano riconosciuto come soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti, ad approfondire il controllo.

Negli slip nascondeva una busta della spesa all’interno della quale vi erano 6 involucri in cellophane contenente sostanza marrone, successivamente analizzata e risultata essere cannabis per un peso lordo di 7,28 grammi. Durante la perquisizione domiciliare è stato altresì rinvenuto un bilancino di precisione occultato nel bagno, all’interno di un incavo del muro.

Fissata per questa mattina la direttissima, fermo restando che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/84665a119f4e94f3054896687