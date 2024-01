Museo dello Sport alla Pagoda “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, Falcomatà: “Opera che raccoglie decenni di successi ed esalta l’identità reggina”

Il primo Cittadino ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione insieme al Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e all’Assessore Carmelo Romeo

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla cerimonia d’inaugurazione del Museo dello Sport, promosso dalla società Fortitudo 1903 del presidente Riccardo Partinico, presso il Centro sportivo “Matteo Pellicone”. All’iniziativa erano presenti anche l’assessore Carmelo Romeo ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella.

«E’ un museo dello sport e dell’identità reggina», ha detto il sindaco Falcomatà aggiungendo: «Qui sono raccontati decenni di successi sportivi delle nostre associazioni. Il mio ringraziamento è per il presidente Riccardo Partinico ed il professor Antonio Laganà che hanno allestito uno spazio in grado di ospitare centinaia di cimeli sportivi raccolti, in un lungo tempo, dal professore Pellicone». Per il primo cittadino, «siamo al cospetto di un pezzo di sport della nostra città che trova posto in quella che è già una casa dello sport, egregiamente gestita dalla Fortitudo 1903».

«Come Amministrazione comunale – ha aggiunto – siamo molto contenti di continuare a testimoniare la nostra vicinanza allo sport in generale e, soprattutto, a quelle realtà che, sul nostro territorio, costituiscono un punto di riferimento ed un valore sociale per tante famiglie».

«In questa palestra – ha concluso Falcomatà – comunemente conosciuta come “Pagoda”, si stanno allenando e si allenano tantissimi ragazzi e ragazze, bambini e bambine, che iniziano ad imparare una disciplina e diventano atleti. E questo, al netto del loro futuro sportivo, rappresenta un elemento di crescita fondamentale per la loro vita».

Comunicato Stampa