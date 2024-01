Reggio Calabria. Riunione in Prefettura per affrontare le problematiche quartiere Arghillà

Si è svolta questa mattina, presso il Salone degli Stemmi della Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, coordinata dal Prefetto Clara Vaccaro, cui hanno preso parte il Sindaco del Capoluogo, i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Direttore della Casa Circondariale di Arghillà, il Comandante della Polizia Municipale, l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un esame congiunto delle problematiche del quartiere Arghillà, in una prospettiva non limitata agli aspetti immediatamente riconducibili all’ordine ed alla sicurezza pubblica, bensì volta ad attenzionare vari profili che possono incidere sulle condizioni di degrado che caratterizzano la zona.

In tal senso, il Prefetto ha sottolineato l’importanza di un approccio più ampio, che coinvolga tutti i Soggetti Istituzionali e gli Enti interessati, la cui azione congiunta può raggiungere obiettivi condivisi e duraturi.

Il confronto, in particolare, ha riguardato la problematica della gestione degli alloggi popolari e delle occupazioni abusive, per le quali sono state prospettate – grazie alla disponibilità del Comune – soluzioni che prevedono anche delocalizzazioni; il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica; la repressione dei reati ambientali; l’attuazione di progetti di formazione e lavoro per i detenuti; il superamento delle situazioni di degrado urbano.

Sono state quindi delineate diverse linee di intervento, che saranno attualizzate a breve e monitorate attraverso l’istituzione di appositi tavoli tematici cui parteciperanno i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte.

Il Prefetto ha ringraziato il Sindaco per la disponibilità manifestata, e tutti gli intervenuti al tavolo per l’attività finora svolta, in particolare le Forze dell’Ordine per la quotidiana azione di prevenzione e contrasto.