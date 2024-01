Savona. Ruba 400euro in capi di abbigliamento

Comando Provinciale di Savona – Savona , 12/01/2024 15:01

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un 24enne di origine straniera che si era appena impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro all’interno di un noto esercizio commerciale in pieno centro cittadino.

I militari, allertati da un cittadino che aveva visto il 24enne allontanarsi rapidamente con atteggiamento sospetto dal negozio, dopo un breve inseguimento a piedi fermavano il giovane che non era in grado di giustificare il possesso di due giubbotti che teneva ancora in mano. In seguito all’immediata verifica all’interno del negozio, il personale addetto alle vendite confermava che i due capi di abbigliamento erano stati appena rubati.

Il giovane, bloccato dopo una breve fuga a piedi, veniva quindi accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto poiché indagato del reato di furto aggravato.

I capi di abbigliamento sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ruba-400euro-in-capi-di-abbigliamento