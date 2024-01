Ucraina. Situazione molto preoccupante: la Casa Bianca ha interrotto gli aiuti

In base alle ultime notizie in arrivo dalla Casa Bianca, gli USA non disporrebbero al momento di fondi necessari per continuare a dare assistenza militare all’Ucraina. E’ stato John Kirby, portavoce ufficiale della sicurezza nazionale del governo Biden, a dichiararlo durante una conferenza stampa.

Kiev, da Dicembre, aspetta che il Congresso USA sblocchi 61 miliardi di dollari che inizialmente aveva destinato a sostegno di Kiev nella guerra contro la Russia, ma il finanziamento pare sia impantanato in quanto ha incontrato l’opposizione ferma dei Repubblicani che rappresentano una cospicua parte degli americani che probabilmente è stanca di sovvenzionare guerre lontane ed preoccupata per i tassi di interesse interni.

Ciò accade in un momento molto delicato della guerra in Ucraina, in un periodo in cui le forze russe stanno intensificando gli sforzi bellici, il tutto aggravato dalle condizioni climatiche del rigidissimo inverno ucraino.

Gli ucraini, non potendo fare a mano dell’aiuto militare americano, dipendono in pratica dai negoziati tra i negoziati in corso a Washington fra repubblicani e democratici sui quali grava anche la situazione incandescente che gli Stati Unita hanno alla frontiera con il Messico.

Ma non è tutto, purtroppo per l’Ucraina, per Zelensky ed i suoi, mancano all’appello anche una parte degli aiuti dell’Unione Europea i cui stati non hanno concretizzato l’obiettivo di consegnare all’Ucraina un milione di munizioni da artiglieria entro la fine di Marzo 2024.

Fabrizio Pace