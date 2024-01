5 Kg di hashish sequestrati a Sestri Levante. Arrestati 2 giovani

Comando Provinciale di Genova – Sestri Levante (Ge) , 13/01/2024 12:27

Nelle prime ore del mattino, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale, fermavano, all’uscita del casello autostradale di Sestri L., un’autovettura con a bordo due giovani di 18 e 19 anni.

L’atteggiamento dei ragazzi appariva da subito di profondo disagio e grande preoccupazione per cui, insospettiti, i militari decidevano di procedere a perquisizione. Nell’autovettura venivano rinvenuti 5 kg di hashish suddivisi in panetti per cui i due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso la casa circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/5-kg-di-hashish-sequestrati-a-sestri-levante.-arrestati-due-giovani-italiani