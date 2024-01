Tragedia ieri sera in Trentino in val Giudicarie a Borgo Lares, un’anziana è stata investita ed uccisa da un mezzo dei Vigili del Fuoco.

La donna stava attraversando la carreggiata per raggiungere il coniuge dall’altro lato della strada. La 73enne pare fosse appena scesa dall’autobus quando è stata investita dal mezzo dei Vigili del Fuoco che stava rientrando in caserma. La signora è stata trasportata in ospedale a Tione, in elisoccorso.

Fabrizio Pace