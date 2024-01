Gasparri: assurda e provocatoria ipotesi della tassa patrimoniale

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Troviamo assurda e provocatoria la sola ipotesi di una tassa patrimoniale. Per Forza Italia bisogna abbassare le tasse, cancellare quelle più inique e per toglierle del tutto da un bene di prima necessità come lo è la prima casa.

Presunti intellettuali lontani mille miglia dal Paese reale e i loro amici politici della sinistra saranno sconfitti nei loro propositi di aggressione fiscale. Il fornerismo tassatorio non avrà spazio. Roba da PD o da grillini. Noi siamo dalla parte dell’Italia vera”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Uct/ Dire) 18:12 14-01-24