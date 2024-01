Reggio BIC vittoriosa in terra sarda

GSD Porto Torres – Farmacia Pellicanò’ RC BiC 62-68 – Parziali: 15-17; 36-32; 43-45

Porto Torres: Armas 5, Wright 4, Bobbato 11, Lusszynski 23, Puggioni 6, Mena 6, Lopez 7, Langiu, Piu n.e. All. Mura

Reggio Calabria: Sripirom 20, Pietrzyk 13, De Horta 12, Fikov 2, Beltrame 2, Ivanov 2, Likić 2, Da Costa 8, D’Anna 7, Billi. All. Cugliandro

Arbitri Di Piazza, Borsani.

Per la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic arrivano due punti importantissimi in quel di Porto Torres. I ragazzi di Coach Antonio Cugliandro riescono a espugnare per la prima volta, da quando la compagine reggina milita in serie A, il campo della formazione sarda. Finisce per 62-68 in favore della formazione ospite, una vittoria basilare per i bianco amaranto in chiave classifica per avere maggior certezza del piazzamento.

“E’ stata una partita bellissima, praticamente giocata alla perfezione, perché abbiamo schierato tutti gli effettivi in campo, cercando le soluzioni migliori – ha commentato coach Cugliandro – ognuno ha dato il proprio contributo e anche con il capitano Sririprom a mezzo servizio che ha preferito rimanere con la squadra anziché disputare i giochi asiatici.

Ottime le prestazioni di De Horta e Pietrzyk ma bene tutti quanti anche con il “lavoro sporco” in difesa, Beltrame ha tenuto botta su botta in difesa su Lusszynsky.

Il cambio di marcia è avvenuto con l’ingresso di Ilaria D’Anna, che ha sviluppato due recuperi fondamentali e canestri importanti che ci hanno permesso di mantenere il vantaggio fino a fine gara e conquistare questa importante vittoria.

Va menzionato anche Likic, con il primo canestro in azione della sua stagione, oltre il lavoro difensivo.” Adesso già testa alla prossima in quel di Bergamo per concludere la regular season e mantenere il terzo posto che coronerebbe una stagione già da incorniciare.