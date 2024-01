Australia, Dingo morde un uomo a una gamba in un luogo di vacanza nel Queensland. L’uomo aveva appena parcheggiato il veicolo

Un uomo è stato morso a una gamba da un dingo su una famosa isola turistica del Queensland. Il Queensland Parks and Wildlife Service (QPWS) sta indagando sull’incidente avvenuto a K’gari (precedentemente nota come Fraser Island) vicino alla chiatta Hook Point intorno alle 10.15 di lunedì 15 gennaio 2024. Le prime indagini indicano che l’uomo aveva parcheggiato l’auto quando un dingo si è avvicinato e lo ha morso sulla parte posteriore della gamba. L’uomo è risalito rapidamente all’interno della sua macchina e il dingo ha lasciato la zona. Il personale della chiatta si è affrettato a fornire all’uomo i primi soccorsi ed è stato elogiato per i loro sforzi. I ranger stanno parlando con i testimoni e confermando l’identità del dingo coinvolto per determinare i prossimi passi.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ricorda ai nostri connazionali che per turismo visitano l’isola, di tenersi al sicuro dai dingo mentre si trovano sulle spiagge seguendo alcuni piccoli passaggi come di seguito indicato: rimani sempre vicino (a portata di mano) di bambini e adolescenti, cammina sempre in gruppo e portare con sé un bastone, non dare mai da mangiare ai dingo, campeggia in aree recintate ove possibile, non correre (correre o fare jogging può innescare un’interazione negativa con il dingo), chiudi a chiave scorte alimentari e ghiacciaie (anche su una barca), non conservare mai alimenti o contenitori per alimenti in tende e metti al sicuro tutti i rifiuti, i pesci e le esche. Il governo del Queensland ha investito altri 2 milioni di dollari in finanziamenti quest’anno finanziario e altri 3 milioni di dollari all’anno per migliorare la sicurezza dei visitatori sull’isola. L’incidente avviene appena tre giorni dopo che una giovane ragazza è stata morsa dopo essere arrivata alla chiatta. La ragazza è stata portata d’urgenza sulla terraferma per le cure, subendo tagli e lacerazioni significativi alla gamba a causa del dingo.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”