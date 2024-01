Latina, due incidenti stradali

Nel primo pomeriggio di Domenica 14 Gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti contemporaneamente per due incidenti stradali.

Il primo nel comune di Aprilia dove, la squadra territoriale ha trovato, arrivando sul posto, una vettura ed una bicicletta interessati da una collisione. I Vigili del Fuoco hanno supportato il personale sanitario per stabilizzare e estrarre dal veicolo il conducente del mezzo, poi elitrasportato in ospedale. Nulla da fare invece per il ciclista che ha perso la vita a seguito dell’impatto.

Contemporaneamente a Sezze, la squadra della sede centrale ha trovato una vettura fuori strada capovolta in un canale e parzialmente ricoperta di acqua. L’automobilista alla guida è uscito autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. I Vigili del Fuoco, dopo aver accertato che nessun’altra persona fosse coinvolta nell’incidente, ha recuperato il mezzo con il supporto dell’autogru del comando di Frosinone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90004