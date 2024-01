Patrimoniale, Silvestroni (FdI): con noi stop a stagione tagli e lacrime

(DIRE) Roma, 15 Gennaio – “L’idea dell’ex ministro Fornero di una patrimoniale come soluzione per risollevare economicamente la nostra Nazione è pericolosa e iniqua. Evidentemente per i dem l’unica soluzione per migliorare l’economia italiana è quella di aumentare le imposte, tartassando un ceto medio che già da anni fatica ad andare avanti. Con il governo Meloni nessuna tassa verrà aumentata, in particolar modo quelle sulla casa.

Gli italiani stiano tranquilli: con Fratelli d’Italia al governo la stagione tagli e lacrime, tanto cara alla professoressa Fornero, è finita”. Così il senatore di FdI Marco Silvestroni. (Com/Ran/Dire) 12:40 15-01-24