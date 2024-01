Porto di Livorno, Potenti (Lega): Sinistra toscana critica governo, ma ritarda i contributi promessi

“Ho letto con una certa sorpresa – e non senza un pizzico di ilarità – il comunicato del segretario del PD toscano Emiliano Fossi e del responsabile infrastrutture Francesco Gazzetti sulla copertura finanziaria per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno.

Con una bella dose di faccia tosta, il PD toscano ha il coraggio di attaccare il Ministero e di accusare il viceministro Rixi, in prima linea sul dossier, di fare solo promesse. Peccato che sia sufficiente leggersi la previsione di bilancio della Regione per rendersi conto che sono proprio la giunta e la maggioranza regionale a trazione PD ad aver differito i contributi già promessi per gli interventi sul porto di Livorno.

Fossi e Gazzetti rivendicano di non voler rimanere in silenzio: fanno bene, perché più parlano e più mettono in evidenza lo stato confusionario e contraddittorio della sinistra toscana”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della VIII Commissione a Palazzo Madama.

