Salute. Schillaci: quella dei cittadini è al centro dell’agenda politica

(DIRE) Roma, 15 Gen. – ”Oggi la salute dei cittadini è al centro dell’agenda politica e con le misure varate in questo anno abbiamo voluto dare primi importanti segnali, cui ne seguiranno altri, per incentivare i giovani a lavorare in Italia che vanta un servizio sanitario nazionale d’eccellenza”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ospitato presso l’Auditorium della sede di Roma dell’Ateneo. ”Abbiamo portato il Fondo sanitario nazionale al livello in assoluto più alto. Sono risorse – ha sottolineato l’esponente del governo – che serviranno a rafforzare i servizi e a cercare di pagare meglio gli operatori sanitari, con l’obiettivo, soprattutto per i cittadini, di ridurre le liste d’attesa”.

”A questo proposito- ha tenuto a precisare- voglio ricordare il contributo fornito dalla sanità privata no profit, che è a tutti gli effetti parte integrante del Servizio sanitario nazionale e che con grande agilità organizzativa e sacrificio mette le proprie competenze al servizio dell’interesse pubblico. Ricordo poi gli investimenti che verranno attuati per rafforzare la sanità territoriale e di prossimità, dove l’impegno dei giovani medici sarà fondamentale anche per alleggerire la pressione sui pronto soccorso”.

”A tutto ciò – ha concluso Schillaci – si affianca un grande sforzo per sostenere la ricerca e in tale ambito non posso non citare l’importanza dell’attività svolta da questo Ateneo e dal Policlinico Universitario, che in quanto Irccs ha un ruolo di primo piano nell’ambito delle reti di eccellenza nazionale.

Sono molti gli obiettivi che abbiamo e tutti convergono verso la massima attenzione per ogni condizione di fragilità, in cui ritroviamo il senso forte di una comunità che deve guardare al futuro con coraggio e fiducia”. (Fde/Dire) 17:02 15-01-24