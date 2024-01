Sanità. Calenda: è la prima emergenza italiana

41,8% italiani paga visite specialistiche, 27% gli esami diagnostici

(DIRE) Roma, 15 Gen. – Il 41,8% degli italiani paga di tasca propria le visite specialistiche. Il 27% si paga gli esami diagnostici. Le famiglie in difficoltà economica per le spese sanitarie sono circa nove milioni. La sanità, come diciamo da più di quattro anni, è la prima emergenza italiana.

Molto si deve fare per ottimizzare la spesa, ad esempio la prescrizione di farmaci generici farebbe risparmiare un miliardo di euro, ma il bilancio pubblico va indirizzato lì”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda (Ran/Dire) 13:19 15-01-24