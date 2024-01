Cile, IA per ricerca desaparecidos

L’intelligenza artificiale (AI) sarà impiegata in Cile per la ricerca delle persone scomparse durante il regime militare (1973-1990), secondo l’annuncio del presidente Gabriel Boric durante l’apertura della 13ª edizione del Congresso Futuro a Santiago, il principale evento di divulgazione scientifica e umanistica dell’America Latina.

“L’intelligenza artificiale è in grado di comprendere l’importanza di salvaguardare la democrazia. Dobbiamo riflettere su come potenziare la democrazia in un periodo di cambiamenti straordinari, in cui l’ansia sembra guadagnare terreno“, ha dichiarato il capo progressista.

Questa iniziativa mira a utilizzare le più recenti scoperte tecnologiche per affrontare le sfide legate ai diritti umani e alla giustizia storica, aprendo la strada a una ricerca più efficiente e accurata delle vittime della dittatura. (fonte ANSA)