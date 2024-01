Pensioni. Cattaneo (FI): affrontare da subito tema su quelle dei giovani

(DIRE) Roma, 16 Gen. – “Quando parliamo di pensioni di fatto abbracciamo un argomento che sta nel cuore del bilancio e quindi delle scelte politiche che facciamo. Un tema che mi sta a cuore riguarda le pensioni che percepiranno i giovani di oggi. Il mondo del lavoro è cambiato, coi contratti a singhiozzo, con il precariato e una fetta di popolazione si avvicinerà alla pensione nella migliore delle ipotesi con molta confusione.

Nel peggiore dei casi, se non interveniamo, rischieremo dei buchi e fasce di popolazione in difficoltà. Con questo Governo e questa maggioranza di Centrodestra, al contrario dei governi precedenti, affronteremo il tema come priorità e metteremo in campo soluzioni efficaci”.

Così Alessandro Cattaneo (Forza Italia), componente della Commissione politiche UE e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, durante la conferenza ‘Itinerari previdenziali’, organizzata dall’On. Walter Rizzetto presso la Sala Stampa della Camera. (Com/Pol/ Dire) 20:29 16-01-24