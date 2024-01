Squadra Mobile di Imperia arresta cittadino pachistano colpito da mandato d’arresto europeo

La Squadra Mobile di Imperia, di concerto con il locale Ufficio Immigrazione, a seguito di accurate indagini e ricerche nell’ambito del territorio provinciale, ha tratto in arresto e posto a disposizione della Corte d’Appello di Genova, un cittadino pachistano, R.M.R. di anni 50, colpito da mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità transalpine in ordine ai reati di truffa, riciclaggio, associazione per delinquere ed evasione fiscale e contributiva.

L’uomo era ricercato dalle autorità francesi dall’anno 2020. A seguito del provvedimento, che riguarda reati commessi dall’imputato in territorio francese nell’anno 2009, l’uomo dovrà scontare sino ad un massimo di 10 anni di reclusione. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Imperia/articolo/87065a6548ce5ca0267197265