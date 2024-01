USA, Principe Harry nominato “leggenda dell’Aviazione”

Il Principe Harry è stato nominato ‘Leggenda Vivente dell’Aviazione’ in un gala a Beverly Hills, suscitando però sconcerto tra i piloti negli Stati Uniti. L’annuncio di onorare il duca di Sussex per i suoi “straordinari successi” nel mondo del volo ha generato controversie, specialmente considerando il suo ruolo di co-pilota sugli elicotteri delle forze armate britanniche durante la guerra in Afghanistan.

Una petizione online, sostenuta da migliaia di firme da entrambe le sponde dell’Atlantico, chiede la revoca dell’omaggio, affermando che il principe Harry ha effettivamente contribuito a salvare vite di soldati alleati e civili.

La decisione di elogiarlo, addirittura preferendolo all’astronauta Tim Peake, ha sollevato dubbi sulla valutazione dei meriti nel settore dell’aviazione. La cerimonia, ospitata quest’anno dall’attore John Travolta, è una tradizione annuale che ha visto premiati illustri personaggi, da astronauti come Buzz Aldrin a celebrità appassionate di volo come Harrison Ford, Jeff Bezos e Tom Cruise. (fonte ANSA)