Lavoro. Tenerini, Inail e Inps hub strategici per il futuro

“Condividiamo le considerazioni espresse dal professor D’Ascenzo e dall’avvocato Fava: il ruolo di Inail e Inps è fondamentale per assicurare l’adeguata tutela dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza e del sostegno economico, soprattutto in uno scenario in continua evoluzione. I due istituti rappresentano degli hub strategici per il futuro del Paese, per questo occorre investire sempre di più sulla prevenzione degli infortuni e sulla previdenza sociale”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Resposabile Lavoro di Forza Italia, a margine delle audizioni in XI Commissione di Fabrizio D’Ascenzo per l’Inail e Gabriele Fava per l’Inps.

“La sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni e la sensibilizzazione sul tema già a partire dalle scuole rappresentano delle priorità sul piano dello sviluppo. Allo stesso modo – aggiunge – un sistema di welfare efficiente, in grado assicurare il sostegno alle fasce più deboli e l’attuazione delle politiche attive del lavoro, è indispensabile per la tenuta del sistema sociale. Il mondo del lavoro sta attraversando cambiamenti epocali, non solo in virtù della rivoluzione tecnologica ma anche del rapido mutamento dei contesti internazionali.

Per questo è quanto mai importante che Inail e Inps siano preparati a gestire le innovazioni che si stanno diffondendo, allo scopo non solo di affrontarne gli effetti ma anche di utilizzarne le potenzialità per migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogati. In questo senso, come sottolineato da Fava e D’Ascenzo, l’intelligenza artificiale – conclude Tenerini – gioca un ruolo cruciale per consentire agli Istituti di volgere lo sguardo già al domani e alle nuove generazioni”.