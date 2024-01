Milano, rapina in abitazione e furto in pizzeria: la Polizia di Stato ferma 24enne

La Polizia di Stato di Milano ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino romeno di 24 anni, con numerosi precedenti, ritenuto responsabile di rapina aggravata e furto aggravato commessi nei giorni scorsi.

Nel quartiere Baggio, tra dicembre scorso fino a oggi, si è registrato un elevato numero di furti all’interno di abitazioni ed esercizi commerciali. I residenti della zona hanno affisso lungo le vie del quartiere, diversi manifesti riportando l’immagine dell’autore, pubblicando anche sui social network le foto del reo ripreso dai circuiti di videosorveglianza privata.

Il 24enne è ritenuto responsabile di un furto aggravato consumato la notte del 3 gennaio in una pizzeria di via Chiostergi, dove il giovane, dopo aver forzato la porta finestra posteriore, si è introdotto all’interno del locale rubando alcolici, vini e super alcolici per un valore di circa 2000 euro.

Inoltre, intorno alle ore 20 del 9 gennaio, è stato l’autore di una rapina perpetrata in un appartamento di via Canevari, ai danni di due coniugi, i quali lo hanno sorpreso nella propria camera da letto una volta rientrati in abitazione.

Alla vista della coppia, il giovane ha minacciato, munito di un cacciavite, il marito, riuscendo così a uscire dal portone d’ingresso e scappare portando con sè due pc, un orologio e un paio di occhiali, dopo aver colpito il volto l’uomo con un calcio, procurandogli alcune lesioni.

A seguito di un’attività investigativa, mediante l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza acquisite, i poliziotti del commissariato Lorenteggio hanno individuato l’uomo, che è stato fermato giovedì sera in via Quarti e condotto presso il carcere di San Vittore.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119465a7bcfa472e0859287449