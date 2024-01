CSM. Gasparri (FI): da Pinelli giuste e storiche considerazioni

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Mi meraviglio della meraviglia di tanti ingenui di fronte alle giuste e storiche considerazioni del vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Ma erano all’estero costoro quando si svolgevano cene in alberghi romani per spartizioni improprie delle varie sedi giudiziarie?

E se fossero stati all’estero, basterebbe recarsi in libreria e comprare i due volumi di Sallusti e Palamara e rendersi conto, dopo la lettura di quelle pagine, di quanto è accaduto nel passato attorno al CSM. Il vicepresidente del CSM Pinelli quando ha parlato del “deragliamento” da parte del Consiglio dalla funzione che la Costituzione gli aveva assegnato, immagino si riferisse a questi fatti storici.

Chiunque sia in un’età di consapevolezza non può non rendersi conto che era un riferimento a situazioni che tutti ricordiamo bene. E non certo a situazioni attuali. Devo dire che anche nel passato c’è stato chi ha resistito a quel genere di andazzo. Lo stesso vicepresidente Ermini è uscito a testa alta da quella impegnativa vicenda del CSM.

Molti altri a testa bassissima. Vedo che Bazoli e altri esponenti del PD, che dicono cose infondate, sono stati all’estero. Bentornati in Italia. E se non vogliono comprare quei libri, glieli regalerò io”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Com/Vid/ Dire) 17:58 18-01-24