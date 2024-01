Francia: la polizia chiede bonus per Olimpiadi 2024

Centinaia di poliziotti in Francia, sono scesi in piazza per manifestare, per richiedere bonus ed incentivi finanziari, in vista del lavoro che dovranno esercitare durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Paris 2024, che si svolgeranno tra il 26 Luglio fino all’11 Agosto 2024.

Le “voci” maggiori si sono fatte sentire a Parigi, nella capitale. I sindacati hanno chiesto garanzie sul diritto alle ferie estive, e bonus fino a 2.000 euro per tutti gli agenti ed un’assistenza sociale, specialmente, per coloro che sono genitori e non potranno assistere ai loro figli, per quando saranno a lavoro.

Lunedì scorso, i tre principali sindacati di polizia (Alliance, Unité SGP Police-FO et Unsa-Police) hanno avuto una riunione con il Ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, per discutere anche di altre questioni (fonte: ansa.it)