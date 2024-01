L’annuncio dell’OMS: Capoverde ha sconfitto malaria

(DIRE – Notiziario settimanale Esteri) Roma, 18 gen. – Capo Verde ha sconfitto la malaria. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha certificato l’arcipelago di 10 isole nell’Oceano Atlantico centrale “Paese libero dalla malaria”. Un “risultato significativo per la salute globale”, con cui Capo Verde si unisce ai 43 Paesi e 1 territorio a cui l’OMS ha assegnato questa certificazione.

Capo Verde è il terzo Paese ad essere certificato nella regione africana dell’OMS, dopo Mauritius e Algeria, che sono state certificate rispettivamente nel 1973 e nel 2019. Il carico di malaria è il più alto nel continente africano, che rappresenta circa il 95% dei casi globali di malaria e il 96% dei decessi correlati nel 2021. Un “traguardo storico” nella lotta contro l’infezione veicolata dalle zanzare, dunque, per cui il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rende “omaggio al governo e al popolo di Capo Verde per il loro costante impegno e la loro resilienza nel loro percorso verso l’eliminazione della malaria”.

Per Ghebreyesus, la certificazione dell’OMS secondo cui Capo Verde è esente dalla malaria testimonia il “potere della pianificazione strategica della sanità pubblica, della collaborazione e dello sforzo sostenuto per proteggere e promuovere la salute. Il successo di Capo Verde è l’ultimo nella lotta globale contro la malaria e ci dà speranza che con gli strumenti esistenti, così come con quelli nuovi, compresi i vaccini, possiamo osare sognare un mondo libero dalla malaria”, conclude. (Red/ Dire) 08:21 18-01-24