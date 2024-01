Vitulazio (Ce). Sorpreso mentre cede due panetti di hashish

Comando Provinciale di case – Vitulazio (CE) , 18/01/2024 13:23

È stato sorpreso dai Carabinieri della locale Stazione mentre, a Vitulazio, stava cedendo due panetti di hashish a due avventori che, alla vista dei militari, sono scappati. Il pusher, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, è stato subito bloccato e sottoposto a perquisizione personale. I militari dell’Arma dopo aver recuperato, ancora nella disponibilità del fermato, i due panetti di hashish confezionati in un involucro in cellophane per peso complessivo di oltre 200 grammi, hanno proceduto, nei suoi confronti, alla perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione, nascosti in camera da letto i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 40 grammi di hashish, confezionati in due buste in plastica, e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 39enne è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.