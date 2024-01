Autovelox da ridere: un uccello rapace fa scattare un radar a Zurigo ma niente multa

Il volatile è stato colto in flagrante mentre volava a bassa quota a 38 km/h su una strada con il limite di 30 km/h

La polizia di Zurigo, in Svizzera, si sarà fatta una risata. Un radar ha fotografato qualche giorno fa un uccello rapace in flagrante eccesso di velocità: l’insolito trasgressore volava a 38 km/h su una strada con il limite di 30 km/h. La polizia cittadina di Zurigo ha pubblicato oggi su X (ex Twitter) la foto del rapace, di cui non conosce ancora la specie. Di qui l’invito agli esperti di ornitologia a fornire informazioni utili e l’assicurazione che in ogni caso l’uccello non sarà multato. Un superamento che per un conducente avrebbe comportato una multa (salata).

Ma non per il volatile ovviamente. Nessuna sanzione per il velocissimo pennuto, solo uno “scatto” (di radar) verso la celebrità che alla stampa ha voluto dare alla risibile notizia ma, che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la dice ancora tutta su quanto continuino ad essere fallaci i sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni, nonostante i progressi della tecnica.

Insomma, un motivo in più per continuare nella lotta contro l’abuso che si fa di questo tipo di accertamenti, tra la risata che inevitabilmente ingenera la notizia e la miriade di ricorsi che continuiamo a predisporre contro le rilevazioni effettuate con queste macchinette infernali. (foto di repertorio)

