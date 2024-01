Bologna. Protesta contro il limite di 30 km\h in centro città

E’ incorso in queste ore pomeridiane a Bologna una manifestazione contro il limite di 30 chilometri l’ora stabilito per la circolazione dei veicoli e moto veicoli nel centro città.

Tale andatura è ritenuta troppo lenta dalla maggior parte delle persone che lavorano con i mezzi di circolazione e che in qualsiasi momento rischiano di vedersi recapitata una multa per aver infranto i 30 chilometri all’ora.

Altro problema da non sottovalutare è che di fatto, lavorando a Bologna, vedono allungarsi il tempo di lavoro a causa dei tragitti da dover percorrere a rilento per non incorrere nella sanzione.

Federica Romeo