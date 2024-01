Il Comandante Provinciale del Comando dei Carabinieri di Reggo Calabria, Cesario Totaro, promosso al grado di Generale di Brigata

Il Generale Cesario Totaro è nato a Putignano (Bari) il 30 Settembre 1972 e, intrapresa la carriera militare a 16 anni, oltre ad un elevato spessore culturale vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha frequentato, nell’ordine, la Scuola militare Nunziatella di Napoli (88-91, 201°), l’Accademia militare di Modena, la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, il XXXII Corso alta formazione della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia di Roma.

Tra i molteplici incarichi ricoperti, dal 1996 al 2000 è stato comandante di plotone alla scuola allievi Carabinieri di Roma. In previsione dell’impiego nel teatro operativo dei Balcani ha trascorso sei mesi al Battaglione carabinieri Gorizia, prima di essere inviato come comandante di plotone in Bosnia. Dal 2000 al 2006 è stato Comandante della Compagnia Carabinieri di di Biella e poi Comandante della Compagnia Carabinieri di Torino-Mirafiori.

In ambito interforze tra il 2008 e il 2016 ha ricoperto gli incarichi di aiutante di campo del capo di Stato maggiore della Difesa; capo segreteria particolare del capo di gabinetto del ministro della Difesa; ufficiale addetto del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, capo segreteria particolare ed aiutante di campo del segretario generale della Difesa e comandante del centro lingue estere dell’Arma.

Con i gradi di Colonnello. Cesario TOTARO dal 10 settembre 2019 è stato Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, poi dal 12 settembre 2022 Comandante 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” con sede a Milano presso la Caserma “Giacomo Medici” e, in seguito, dal 13 settembre 2023 Comandante Provinciale del Comando dei Carabinieri di Reggio Calabria, carica che dal 1° gennaio 2024 continua a ricoprire con il grado di Generale di Brigata.

Onorificenze:

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

TOTARO Ten. Col. Cesario Data del conferimento: 02/06/2014

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri

