Kenya: superati i mille esemplari di rinoceronti neri

Per via del bracconaggio, il rinocerente nero è a rischio estinzione. Il Governo Keniota, ha fatto sapere di aver superato il numero di mille di questo esemplari nelle riserve naturalistiche del Paese, nell’ambito della campagna di ripopolazione della specie in via d’estinzione

La notizia arriva dal Ministero del Turismo e della fauna selvatica, poco tempo fa erano stati trasferiti 21 di questi animali dal parco nazionale di Nairobi ad alte due riserva in un’area di conservazione di 58 mila acri nel Kenya settentrionale, come si può leggere sul sito Citizen Digital.

Il paese era passato dall’ospitare 20 mila rinoceronti neri negli anni Settanta, a soli 400 vent’anni dopo. I corni dei rinoceronti sono molto richiesti, e valgono un sacco di soldi.

“Come keniota sono orgoglioso di affermare che oggi ci sono più di 1.000 rinoceronti neri e che il bracconaggio che ha decimato le popolazioni è sceso a zero o quasi, anno dopo anno” ha queste sono le parole di Munira Bashir, la Direttrice del programma Kenya dell’organizzazione The Nature Conservancy (fonte: ansa.it).

AO