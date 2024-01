Tunisia, OIM annuncia di aver agevolato 392 migranti

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Tunisia ha annunciato di aver agevolato il ritorno volontario, sicuro e dignitoso di 392 migranti bloccati nel Paese verso le loro nazioni d’origine nei recenti tre giorni.

I paesi di destinazione includono Burkina Faso (163 persone), Gambia (165), Guinea (7), Liberia (1), Mali (33) e Senegal (23). Nel corso del 2023, l’OIM ha assistito complessivamente 2.557 migranti nel loro ritorno volontario dalla Tunisia ai paesi di origine, registrando un aumento del 45% rispetto al 2022, quando furono assistite 1.614 persone.

Questi rimpatri sono realizzati attraverso il programma Mprr-Na (Migrant Protection, Return and Reintegration in North Africa), finanziato dall’Unione Europea. Avviato nel gennaio 2023, il programma mira a rafforzare la protezione dei migranti e a sviluppare sistemi sostenibili di reinserimento in Nord Africa, collaborando strettamente con il governo tunisino e partner chiave come la Mezzaluna Rossa tunisina.

L’OIM fornisce assistenza personalizzata ai migranti desiderosi di tornare, offrendo servizi pre-partenza e post-arrivo tramite programmi di ritorno volontario assistito e reintegrazione (Avrr). (Fonte ANSA)

FL