Myenergy: anticipo sul velluto, vinto il terzo derby dello Stretto

Castanea Messina-Myenergy Reggio Calabria 73-90 (14-30,20-19,21-28,18-13)

Castanea: Bellomo 4, Yakimovski, Diaw, Incitti, Chakir 27, Russo 14, D’Aiello 10, Ferenc 16, Husam 2. All Dani Baldaro

Myenergy: Aguzzoli 17, Simonetti 4, Konteh 2, Maksimovic 7, Mavric 16, Cessel 7, Seck 6, Binelli 8, Tyrtyshnik 23, Russo. All Cigarini Ass D’Agostino

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Francesco Giunta di Ragusa.

La Myenergy completa il “tour de force” settimanale vincendo, per la terza volta in stagione sul campo universitario del Cus, questa volta limitando al massimo il Castanea di Messina. Prova dominante e sempre sul pezzo per i reggini.

Pesa l’assenza del tiratore Incitti per i locali. Primissimi minuti di equilibrio. Reggio vola sul più sei con Aguzzoli. Tyrtyshnyk firma il primo vantaggio in doppia e già dal primo quarto c’è spazio per Konteh: 14 a 30 al primo mini intervallo.Il secondo quarto lo vince Castanea con Chakir sugli scudi. Il vantaggio generale però è sempre per i reggini che arrivano fino al più 17. Il ritorno giallo-viola arriva sul meno sette con il canestro di Bellomo. Il ritorno di Binelli e soci firma il 34 a 49 di fine secondo quarto.

Castanea prova a far salire l’intensità difensiva nel terzo quarto. La Myenergy, però, continua a dominare e il vantaggio diventa gigante. Tanti minuti per il play reggino Tommaso Russo, la gara è in discesa e mai in discussione anche nell’ultimo periodo. Tanti errori e clima rilassato: termina 73 a 90. Gli ospiti si preparano così al Big Match di domenica prossima al PalaCalafiore da giocarsi contro la forte Virtus Ragusa. Al Castanea non bastano i 27 punti per Giordano Chakir. Pioggia di doppie per Coach Cigarini: Tyrtyshnyk(23), Aguzzoli(17) e Mavric(16) la firma sul successo.