Reggio Calabria. Modifiche alla circolazione stradale da lunedì 22 Gennaio 2024

Modifiche alla circolazione veicolare a partire dalla giornata di lunedì 22 gennaio 2024 su Corso Matteotti, tra via del Plebiscito e via Mons. Giunta per lavori di recupero conservativo.

Il dirigente del settore polizia municipale e viabilità del Comune di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, informa la cittadinanza che a partire dalle ore 05:00 del 22 gennaio 2024 alle ore 17:00 del 29 gennaio 2024 vi saranno le seguenti modifiche alla circolazione:

su Corso Matteotti, tra via Caridi e via Plebiscito: interdizione alla circolazione veicolare;

su lungomare Falcomatà, tra via Caridi e Salita Camillo Autore: divieto di sosta con rimozione ambo i lati e doppio senso di circolazione;

in Salita Mori: divieto di sosta con rimozione e interdizione alla circolazione;

in Salita Camillo Autore: divieto di sosta con rimozione e senso unico dir. Mare-monte;

in via Domenico Tripepi tra via Prato e corso Matteotti, in via Lemos tra via Pritanei e corso Matteotti e in via Gullì tra via Pritanei e corso Matteotti: interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione.

I mezzi Atam percorreranno il lungomare Falcomatà in direzione Nord-Sud.

