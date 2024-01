Tito Minniti. Caridi e De Biasi (Lega): la limitazione al volo sarà rimossa

Promessa mantenuta, sottolineano Caridi e De Biasi consiglieri comunali della Lega. Il Vicepremier Matteo Salvini ha annunciato l’elaborazione di una nuova procedura di volo per migliorare l’operatività dell’aeroporto di Reggio Calabria, superando le limitazioni sulla pista.

La procedura valutata dall’ENAC consentirà una migliore fruibilità dell’aeroporto dopo la formazione dei piloti con simulatore. Dunque alle parole sono seguiti i fatti, così come aveva promesso il Vicepremier la limitazione al volo sarà rimossa, inoltre la nuova procedura è in linea con gli sforzi della Regione Calabria per sostenere nuovi collegamenti sullo scalo regino. Un plauso al Ministro Salvini.