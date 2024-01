Carnevale 2024: quando inizia e quando finisce

Nelle scuole della Calabria nei giorni di Lunedì 12 Febbraio e Martedì 13 Febbraio due giorni di vacanza per il Carnevale 2024

Con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31 Maggio 2023 la Regione Calabria ha previsto nel nuovo calendario scolastico 2023/2024, per le scuole dell’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, nei giorni di lunedì 12 Febbraio e Martedì 13 Febbraio due giorni di vacanza per il Carnevale 2024.

Il Carnevale, secondo il rito romano, inizia subito dopo l’Epifania ma è calcolato in base alle date della Pasqua in modo da terminare con l’inizio della Quaresima (quaranta giorni prima di Pasqua).

Le giornate significative del Carnevale, con sfilate in maschera e balli, saranno:

Giovedì grasso: 8 Febbraio 2024

Domenica di Carnevale 2024: 11 Febbraio 2024

Martedì Grasso: 13 Febbraio 2024

Il rito ambrosiano prevede la fine del Carnevale il Sabato successivo all’inizio della Quaresima, quindi il 17 Febbraio 2024.

Spettacolare in passato il Carnevale di Reggio Calabria in cui oltre alla tradizionale sfilata dei carri allegorici venivano proposte manifestazioni gastronomiche ed esibizioni musicali. Nel “Bentornato Carnevale” di Pellaro si esibivano in sfilata le Scuole di danza. Un tempo una sfilata in maschera partiva da Bocale e arrivava a Lazzaro, dove, alla fine della festa, il pupazzo di Re Carnevale veniva rinchiuso in un cerchio di canne (incarcerato) e poi bruciato.

