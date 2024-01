(DIRE) Roma, 21 Gen. – “Vorremmo che Elly Schlein ci spiegasse per quale motivo le nomine della Sinistra, quando governa, sono sempre segno di scelte di altissimo livello e di prestigio mentre se le fa il Centrodestra, quando governo, è un’occupazione di poltrone. Con tutto il rispetto per la segretaria del PD, c’è qualcosa che non quadra nel ragionamento”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. (Tar/ Dire) 19:08 21-01-24