Avellino: arrestato 38enne trovato in possesso di 8 kg di hashish e di 2 pistole semiautomatiche

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a conclusione di una mirata attività info investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne di Avellino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo hashish e marijuana, nonché per porto abusivo di armi da fuoco.

In particolare l’accurata e costante attività di monitoraggio posta in essere dagli operatori di Polizia culminava positivamente con l’azione di perquisizione effettuata all’interno del veicolo e dei tre box in disponibilità dell’uomo, per poi essere estesa all’abitazione di pertinenza.

Infatti, benché abilmente occultai, venivano rinvenuti 8 Kg di hashish e circa 600 grammi di marijuana, due pistole semiautomatiche, di cui una marca Beretta cal. 22 con matricola abrasa e una pistola replica modificata, entrambe corredate di caricatori e perfettamente funzionanti, nonché 67 proiettili e 1180 euro, presumibile provento dell’attività illecita di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito il 38enne è stato tratto in arresto.

La Procura della Repubblica, notiziata in merito, disponeva di procedere con la convalida del provvedimento, per cui il prevenuto è stato associato presso il complesso penitenziario Antimo Graziano di Avellino. L’ingente quantitativo di droga era destinato alle piazze di spaccio di Avellino e zone limitrofe.

