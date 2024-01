Condannato per stupefacenti, arrestato ad Aversa

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato ad Aversa un 36enne, in quanto ricercato per una condanna a 7 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

La Squadra Mobile, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha rintracciato la persona, originaria dell’agro aversano, risultata essere già gravata da numerosi pregiudizi per reati di varia natura. Oltre alla detenzione, è stato condannato al pagamento di una multa di 30mila Euro.

L’uomo, all’esito delle formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Caserta/articolo/71265ae947277e59962524310