(DIRE) Roma, 22 Gen. – “Alle Europee non mi candido, si sa perfettamente che non ci andrò perché sto in Senato. Noi candideremo solo persone sicure di andare in Europa nel caso venissero elette. Credo supereremo il 4%”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. (Vid/ Dire) 15:00 22-01-24