Gasparri: bene inasprimento norme a tutela del patrimonio artistico

(DIRE) Roma, 22 Gen. – “Ben venga l’inasprimento di norme per quanto riguarda la tutela del patrimonio artistico e mi meraviglio del fatto che non ci sia unanimità su questo tema. Oltre alle misure già prese io suggerirei la partecipazione fisica e diretta degli imbrattatori per ripulire i luoghi sotto la direzione di un personale competente.

Chi richiama l’attenzione su temi importanti, come quello dell’inquinamento ed altri che sono assolutamente da discutere, danneggiando i monumenti ed il patrimonio artistico sbaglia. Perché non è questo il metodo giusto, così si creano solo danni, si spreca spesso acqua in quantità enormi e ci sono costi elevati da pagare per il recupero di quel bene”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri a Tagadà su La7. (Com/Pol/ Dire) 21:53 22-01-24