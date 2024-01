Liberia, il Presidente Boakai sfida la corruzione

Il neo-eletto Presidente Boakai, alleato di ex signori della guerra come Prince Johnson, ha promesso di affrontare sfide come la corruzione, migliorare l’economia e rafforzare le istituzioni. Le elezioni di Novembre nel Paese dell’Africa Occidentale sono state pacifiche, ma la nazione di 5 milioni di persone è afflitta da corruzione, povertà elevata e un sistema giudiziario debole a causa di anni di guerra civile.

La popolazione liberiana ha alte aspettative nei confronti del nuovo governo, cercando miglioramenti nelle forniture di elettricità e acqua, nonché un potenziamento dell’infrastruttura stradale.

Tuttavia, c’è una crescente preoccupazione riguardo alla corruzione e alle promesse non mantenute da precedenti leader. Boakai è chiamato a fare la differenza rispetto alle amministrazioni passate. (fonte Al Jazeera)