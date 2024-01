Monfalcone, crollo del ponteggio di un cantiere navale

I Vigili del Fuoco di Monfalcone sono intervenuti nella mattina del 19 Gennaio per un incidente avvenuto nell’area dei cantieri navali di Fincantieri, dove il crollo di un ponteggio, avvenuto per cause ancora sconosciute, ha coinvolto alcuni operai.

Una persona è rimasta incastrata sotto il groviglio di ferri e lamiere e per liberarlo i Vigili del Fuoco hanno utilizzato l’autogrù proveniente dal Comando di Gorizia. Dopo averlo liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei medici.

Attivati anche i sommozzatori VF provenienti da Trieste che, al momento, stanno compiendo una serie di immersioni nell’area adiacente all’incidente, per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte.

Analoghe ricerche si stanno compiendo a terra sotto il ponteggio crollato. Sono in corso anche le operazioni di messa in sicurezza di parti ancora instabili.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90049