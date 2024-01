Morto a 79 anni Gigi Riva

E’ morto oggi uno dei calciatori italiani più rappresentativi di tutti i tempi, Gigi Riva all’età di 79 anni. Un uomo ed un professionista ben voluto da tutti, un campione rimasto nel cuore anche dopo aver smesso di giocare. Il suo attaccamento alla maglia sia quella del club che della Nazionale ne hanno sempre fatto un esempio da emulare per i più giovani. Una brutta notizia per tutto lo sport italiano che perde un punto di riferimento valoriale.

Gigi Riva, soprannominato “Rombo di Tuono” ha giocato e vinto con il Cagliari con cui si accaparrò uno storico Scudetto (il team sardo lo ha inserito ovviamente nella sua Hall of fame) e con la Nazionale ha realizzato 35 reti in 42 partite. La sua carriera nel mondo del calcio non era finita con quella da calciatore è stato anche dirigente di club e nello staff della Nazionale Maggiore con cui ha partecipato a sei mondiali, tra cui quello vittorioso di Germania 2006 e quello perso in finale nel 1994 negli USA.

Gigi Riva era nato a Leggiuno il 7 Novembre del 1944.

Fabrizio Pace