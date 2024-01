Roma. Servizi antidegrado e antiabusivismo in zona Trevi

Rimossi 6 accampamenti abusivi, controllate 207 persone e 100 auto, ed elevate 3 sanzionati al C.D.S.. 5 esercizi commerciali ispezionati e comminate 2 sanzioni amministrative

I servizi anti degrado ed antiabusivismo, coordinati e pianificati dalla Questura di Roma sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, continuano in tutta la Capitale. Sono svolti con l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare un’area, anche con la collaborazione di altri enti specializzati, come l’ AMA, e di fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza. Oggi le attività della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza si sono concentrate nel centro cittadino.

In particolare nella zona di Piazza San Silvestro sono stati individuati 3 accampamenti che, con l’aiuto di personale AMA, sono stati rimossi. Analoghe operazioni si sono svolte in via del Pozzetto e in via del Corso dove sono stati rimossi due accampamenti, e in piazza Colonna e in piazza della Rotonda dove sono stati eliminati due ulteriori accampamenti abusivi.

Inoltre in tutta la zona di competenza del I Distretto Trevi-Campo Marzio sono stati effettuati ulteriori controlli legati alla sicurezza urbana, al contrasto dell’abusivismo commerciale e per la prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga, oltre a specifici controlli amministrativi nei riguardi di numerosi esercizi commerciali, nel corso dei quali sono state controllate 207 persone, 100 veicoli e sono state elevate 3 sanzioni al C.D.S. Nel corso delle operazioni sono stati controllati 5 esercizi commerciali con l’elevazione di 2 sanzioni amministrative.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/199865ae980067b81648802094