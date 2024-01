Camera. Domani question time con il Presidente del Consiglio

(DIRE) Roma, 23 Gen. – Si svolge domani, Mercoledì 24 Gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, risponde a interrogazioni sulle iniziative, anche in sede europea, per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio “due popoli, due Stati” (Fratoianni – AVS); sulle iniziative volte a garantire la continuità produttiva e occupazionale presso gli stabilimenti italiani di Stellantis e di Magneti Marelli, nell’ambito di un piano di rilancio del comparto automobilistico (Richetti – AZ-PER-RE); sulle politiche del Governo in favore degli anziani, con particolare riferimento all’attuazione della legge delega n. 33 del 2023 (Molinari – Lega); sui risultati conseguiti a seguito dell’introduzione dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative in materia di risarcimento dei danni a favore dei familiari delle vittime delle stragi naziste (Magi – Misto-+Europa); sulle politiche del Governo in materia di privatizzazioni di società a partecipazione pubblica (Barelli – FI-PPE); sulle iniziative volte ad apportare, nell’ambito del negoziato tra le istituzioni europee, modifiche all’accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita raggiunto in sede Ecofin a dicembre 2023 (Silvestri – M5S); sulle niziative volte a ripristinare l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari ai fini del sostegno del comparto agricolo (Boschi – IV-C-RE); sulle iniziative per la crescita economica e sociale del Mezzogiorno, con particolare riferimento all’attuazione delle politiche di sviluppo e coesione (Foti – FdI); sulle iniziative volte ad abolire il tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario, nell’ottica della salvaguardia dei principi di universalità, eguaglianza ed equità del Sistema sanitario nazionale (Schlein – PD-IDP). (Vid/ Dire) 20:24 23-01-24